30 yaşındaki oyuncu, 15. dakikada Beşiktaş kalesini yokladı ama genç kaleci Ersin topu kurtardı. Topu takip eden tecrübeli futbolcu, bekletmeden ceza sahası içerisinde bekleyen Sinan Gümüş’e topu yolladı. Sinan da kafayla takımını 1-0 öne geçirdi. Amilton, bu kez 36. dakikada Lukas Podolski’nin pasında soldan Siyah- Beyazlılar’ın ceza sahasına girdi ve solayağıyla çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri salladı. Daha önce ligdeki tek golünü Fenerbahçe’ye atan Amilton, böylece ligdeki gol sayısını da 2’ye çıkarmış oldu.