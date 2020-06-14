Antalyaspor'da Amilton şov yaptı

Antalyaspor’un en etkili oyuncularının başında Amilton geldi. Brezilyalı futbolcu, özellikle ilk yarıda harika bir performans ortaya koydu.

14 Haziran 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Antalyaspor'da Amilton şov yaptı

30 yaşındaki oyuncu, 15. dakikada Beşiktaş kalesini yokladı ama genç kaleci Ersin topu kurtardı. Topu takip eden tecrübeli futbolcu, bekletmeden ceza sahası içerisinde bekleyen Sinan Gümüş’e topu yolladı. Sinan da kafayla takımını 1-0 öne geçirdi. Amilton, bu kez 36. dakikada Lukas Podolski’nin pasında soldan Siyah- Beyazlılar’ın ceza sahasına girdi ve solayağıyla çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri salladı. Daha önce ligdeki tek golünü Fenerbahçe’ye atan Amilton, böylece ligdeki gol sayısını da 2’ye çıkarmış oldu.

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