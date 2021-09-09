Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele veren Antalyaspor’da başantrenör Murat Mızrakçı ve Antalyalı 6 sporcu ile sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Subaşı Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, yeni sezona 18 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacaklarını hatırlattı.

Yeni sezon öncesi Antalyalı 6 sporcuya aynı anda imza attırmayı düşündüklerini belirten İrban, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle geçtiğimiz sezon da birlikte olduğumuz antrenörümüz Murat Mızrakçı ile devam ediyoruz. Ayrıca bazıları başka takımlardan gelen, bazıları geçen sezon da bizimle birlikte olan 6 Antalyalı sporcu ile birer yıllık anlaşma sağladık. Bu sezon da genç bir takım ile yolumuza devam ediyoruz. Yaş ortalamamız 22,6 oldu. Ligin en genç kadrolarından birine sahibiz."

Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Küçükçolak ise genç bir takım olmanın avantajını kullanacaklarını, sezon sonunda hak ettikleri yerde olmayı umut ettiklerini aktardı.

Antrenör Mızrakçı da Antalya’da hentbole ilginin artarak devam ettiğini kaydetti.

Genç ama geniş bir kadroya sahip olduklarına dikkati çeken Mızrakçı, "Takım ruhu ile birleştirirsek başarılı olmamamız için bir neden yok." ifadesini kullandı.

Sporcular adına konuşan kaptan Savaş Beyhan ise kendisinin 6 yıldır takımda olduğunu, bu yıl da ellerinden gelenin en iyisini yaparak, başarılı olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından antrenör Mızrakçı, 24 yaşındaki takım kaptanı Beyhan, Anıl Tanman (29), Ali Emre Babacan (21), Nevzat Anıl Yıldız (35), Ümit Bahadır (24) ve Serhat Karadoğan (19) kendilerini kırmızı beyaz renklere bağlayan imzayı attı. (AA)