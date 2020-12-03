Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un 7 maçtır süren galibiyet hasretine son vermeyi hedeflediği MKE Ankaragücü karşılaşmasında Naldo kart cezası, Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Bünyamin Balcı sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Karşılaşma pazar günü 16.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalıştı. Ligde son 7 maçında galibiyet elde edemeyen Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçını kazanıp, 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Kırmızı beyazlılarda sakat oyuncu fazlalığı nedeniyle MKE Ankara Gücü maçında en az 6 oyuncusu kadroda yer almayacak. Kırmızı beyazlılarda, sakatlığı geçen Boffin, Orgill ve Sidney Sam takımla çalışmalara başladı. Antrenmanlara çıkan Ufuk Akyol ile Hakan Özmert'in oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerle belirlenecek. Fraport Antalyaspor'un MKE Ankaragücü karşılaşmasında Naldo kart cezası, Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Bünyamin Balcı sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

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