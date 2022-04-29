Antalyaspor’da 4 eksik var

Süper Lig ’de oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport Tav Antalyaspor, ligin 35’inci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzon maçının hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlı ekipte zorlu maç öncesi 4 oyuncu sakat. 2 oyuncunun ise futbol sorumlusu Nuri Şahin’in görev vermesi halinde oynaması bekleniyor.

Kaptan 2 hafta yok

Antalyaspor’da Bordo-Mavili takımla oynanacak maç öncesi Kayserispor maçında sakatlanan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen takım kaptanı Hakan Özmert’in yanı sıra, sakatlıkları süren Admir Mehmedi, Harun Alpsoy ve iyileştikten sonra takımla çalışsa da antrenman eksikliği bulunan Ufuk Akyol görev alamayacak.