Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un pazar günü deplasmanda puan kazanma hedefiyle oynayacağı BTC Turk Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş, kart cezasından dolayı da Doğukan forma giyemeyecek.

2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda BTC Turk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Pazar günü 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar, deplasmanda puan kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Fraport TAV Antalyaspor, BTC Turk Yeni Malatyaspor'u yenerek ligde yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, bu maçtan da puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.

Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş, kart cezasından dolayı da Doğukan Sinik, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın, takımla çalışmalarına devam eden ve tam hazır olmayan Podolski'ye kadroda yer vermesi beklenmiyor.

FOTOĞRAFLI