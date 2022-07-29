Complete Coherence kurucu ortağı ve CEO'su Dr. Alan Watkins Antalyaspor teknik ekibi ve futbolcularla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Antalyaspor'un Almanya'daki son antrenmanını gözlemleyen, notlar alan ve çalışma ortamını yakından takip eden Dr. Watkins, yarın da takımla birlikte olacak ve deneyimlerini teknik ekip ve futbolculara aktaracak.

Birçok branşta kişisel koçluk danışmanlığı yapıyor

Tıp ve sinir bilimi eğitimleri alan ve bu alanda uzun yıllar çalışan Dr. Watkins, aynı zamanda birinci derece psikoloji derecesi ve immünoloji alanında doktora derecesine sahip. Etki gücü yüksek olan birçok lider ve kanaat önderi ile çalışarak daha iyi karar almalarını ve gelişimlerini artırma konusunda koçluk yapan Dr. Alan Watkins, eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ve İngiltere A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Gareth Southgate başta olmak üzere Premier Lig futbolcuları, Londra 2012 ve Rio 2016 Olimpiyat sporcuları ve antrenörleri ile birçok branşta ulusal ve uluslararası liglerde kişisel koçluk danışmanlığı görevi yapıyor. Liderlikte dünyanın en zorlu sorunlarının nasıl çözüleceğine kadar çeşitli konularda yedi kitap yazan Dr. Watkins, 100'den fazla şirketle iş birliği yaptı.

Uyku koçu ve taç antrenörleri

Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'un Almanya kampında, İngiliz uyku koçu Nick Littlehales tarafından futbolculara uyku eğitimi verilmişti. Kırmızı beyazlılar daha önce taç antrenörleri ile çalışmaya başlayarak büyük bir yenilik getirmişti.









(Ajansspor)