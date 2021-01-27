Samir Nasri, Danilo Campos, Fornezzi ile Shakhtar Donetsk’e olan toplam 4 milyon 350 bin Euro’luk borcun ödenmesi sonrası Kırmızı-Beyazlılar’ın yasağının kaldırılacağı belirtildi. Mevcut yönetimin Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapacağı, bu görüşmenin ardından hocanın transferde ısrarcı olması halinde paranın bulunup engelin kardırılmaya çalışacağı belirtildi. Yanal’dan transfer yönünde bir talep gelmediği fakat son görüşmenin ardından ortak bir karara varılacağı öğrenildi.



