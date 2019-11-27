Antalyaspor'dan Nazım Sangare açıklaması!

Antalyaspor'u teknik direketörü Tomas, "Okan Buruk ile uzun süre çalıştık. Türkiye Ligi’ni tanıyorum. Antrenörlük de yaptım. Ali Şafak Öztürk ve yöneticiler bana inandı. 2,5 senelik bir sözleşme imzaladık. Demek ki burada bir plan, düşünce var. Bu uzun vadeli durum bunu gösteriyor" dedi.

Tomas: "Antalyaspor'un gelişime açık bir kadrosu var"

Başkan ile konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum. Antalyaspor’da çok iyi oyuncular var. Altyapıdan bize katılan oyuncular oluyor. Gelişime açık bir kadrosu var Antalyaspor’un.

Tomas'ın Antalyaspor'a transfer etmek istediği oyuncular var mı?

Türkiye’den oyuncular altyapıdan çıkıp Avrupa’ya gidiyor. A Milli Takım hocası da yetenekli oyuncuları kadroya alıyor. Yurt dışından transfer yapmama gerek yok. Burada yetenekli oyuncular var. Buradaki oyuncuları geliştirip Avrupa’ya transfer olmalarını sağlamak daha mantıklı geliyor. Bence doğru tespit bu.

Tomas: "Kırmızı kart çıksa farklı olurdu, maçı biz hak ettik"

Gaziantep FK ile oynadığımız maçı bana göre biz hak ettik. 3 puanı almalıydık. Maça iyi başladık. Pozisyonlarımız vardı. Gol atsaydık farklı olabilirdi. Amilton’un sakatlığı ve pozisyon… Kırmızı kart çıkmadı. Çıksaydı farklı olurdu. Genel olarak iyi oynadık. 90 dakika uğraştık. Pozisyonlara girdik. Bu sefer olmadı ama olacak. Bu kadro ligde daha iyi noktaları hak ediyor. Biz de çalışacağız ve yukarıya taşıyacağız.

Tomas: "Ligin ilk yarısı bitmeden 19-20 puanı yakalamalıyız"

Biz maç maç bakacağız. İnşallah yukarıya taşıyacağız Antalyaspor’u. 19-20 puan yapmalıyız. Öncelikli hedefimiz bu. İlk yarı bitmeden bu puanı yakalamalıyız.

Tomas: "Başakşehir maçı benim için de özel olacak"

Başakşehir maçı benim için ilginç bir maç olacak. Başakşehir’in iyi bir kadrosu var. Geniş bir kadroları var. Avrupa’da oynuyorlar. Benim için de özel bir maç olacak. Biz futbol oynamak istiyoruz. Puan alıp Antalya’ya dönmeyi hedefliyoruz. Rakibi biliyor olmam tabi ki avantaj. Ama önemli olan futbolcularımızın bunları sahaya yansıtmasıdır.

"Transfer teklifi var mı bilemiyorum ama Sangare bir gün Avrupa'ya transfer olur"

Nazım Sangare kendini geliştirecektir. Her sene iyi performans sergiliyor. Üstüne koyarak gidiyor. Milli Takımı da hak ediyor. İnşallah bir gün Avrupa’ya da transfer yapacaktır. Sangare için teklif var mı bilemiyorum. Takımın başına yeni geldim. Ama ileride bir gün büyük bir transfer yapacaktır.

Kaynak: Radyospor