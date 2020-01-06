Antalyaspor yüzme takımından 78 madalya

Antalyaspor yüzme takımından 78 madalya

06 Ocak 2020, Pazartesi 11:53
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Antalyaspor yüzme takımından 78 madalya

 

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR yüzme takımı, Gelişim Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılma baraj yarışlarında 36 altın, 21 gümüş, 21 de bronz madalya kazandı.

Antalyaspor'un minik yüzücüleri Antalya Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda Gelişim Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılma baraj müsabakalarında kulaç attı. Hafta sonunda, 11 ve 12 yaş kategorisinde toplam 50 yarış yapıldı. Antalyaspor yüzücüleri 36 yarışı birincilikle bitirilerek altın madalya almaya hak kazandı. 19 kulübün katıldığı yarışlarda Antalyaspor Yüzme Takımı 37 yüzücü ile temsil edilirken, 21 gümüş, 21 de bronz madalya kazandı.

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