Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor'da tek hedef, cumartesi günü sahasında oynayacağı Başakşehir maçında yenilmezlik serisini 11'e çıkarmak. Akdeniz ekibi ile İstanbul temsilcisi ligde 22, toplamda ise 31'inci kez birbirlerine rakip olacak. Akdeniz ekibi bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti. Süper Lig'de oynanan 21 mücadelede ise kırmızı beyazlılar 6 galibiyet, 2 beraberlik, 13 de yenilgi alarak sahadan ayrıldı.

ANTALYA'DA BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

İki takım arasında Antalya'da oynanan 14 mücadelede Başakşehir'in üstünlüğü bulunuyor. Başakşehir, oynanan mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçta 5-1 üstünlük sağlamıştı.

ANTALYASPOR 26, BAŞAKŞEHİR 49 GOL ATTI

Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maçlarda taraftarlar 75 gol seyretti. Atılan gollerin 26'sını Akdeniz ekibi kaydederken, 49'u ise Başakşehir’den geldi. İki takım arasında oynanan 31 maçta ise en çok gol atılan mücadele bu sezonun ilk yarısında 6 gol atılan ve Başakşehir'in 5-1 galibiyetiyle sona eren mücadele olarak kayıtlardaki yerini aldı.

ANTALYASPOR SON 10 MAÇTA KAZANAMIYOR

Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar 10 maçta sahadan sadece bir kez beraberlikle ayrılırken, 9 maçı ise kaybetti. Akdeniz temsilcisi İstanbul ekibine karşı en son 2015-2016 sezonunda oynanan ve 3-2 biten maçta galibiyet almayı başardı.

4 İSİM SINIRDA

Akdeniz temsilcisinde Nuri Şahin, Boffin, Veysel Sarı ve Eren Albayrak, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Doğukan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Orgill

Sakat: Ufuk

Cezalı: Hakan

Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)