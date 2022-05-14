Antalyaspor yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig 'de 14 maçlık yenilmezlik serisiyle 55 yıllık kulüp rekorunu kıran Fraport TAV Antalyaspor, ligin 37'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 23'üncü randevusuna çıkacak. Kırmızı beyazlı ekip İstanbul temsilcisine karşı puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini korumayı hedefliyor.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin ile birlikte bu sezon 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 37'nci haftasında deplasmanda yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisi mücadelenin hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.30'da özel uçakla İstanbul'a uçacak. Kırmızı beyazlı ekipte 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek.

23'ÜNCÜ KEZ

Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi ligde daha önce 22 kez birbirlerine rakip olurken, pazar günü oynanacak maçla birlikte bu sayı 23'e yükselecek. İki takım arasında oynanan 22 maçta Akdeniz ekibi 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

İstanbul'da oynanan 10 maçta ise kırmızı beyazlı takım, Kasımpaşa'ya karşı 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İki ekip arasında oynanan son 3 mücadele berabere sona erdi.

ŞAHİN BİR BAŞKA REKOR PEŞİNDE

Son 14 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve Süper Lig'de yenilmezlik serisi yakalayarak kulüp tarihinde yerini alan futbol sorumlusu Nuri Şahin, Kasımpaşa maçından da puan ya da puanlar alarak bir rekora daha imza atmayı hedefliyor. 34 yaşındaki genç futbol sorumlusu, Kasımpaşa maçında takımının puan ya da puanlar alması halinde 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de deplasmanda 8 maç kaybetmeyen Tamer Tuna'nın rekoruna ortak olacak. Şahin, selefi Ersun Yanal'ın 7 maçlık rekorunu da egale etmeyi başardı.

2 EKSİK, 5 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Kasımpaşa maçı öncesinde Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı ekipte Fredy, Naldo, Hakan Özmert, Fernando ve Luiz Adriano ise sarı kart sınırında. 5 oyuncu Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde ligin son haftasında Antalya'da oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek ve takımdaki yerini alamayacak.

Yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Selahattin Altay yapacak.

DHA