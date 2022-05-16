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Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti

Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup ederek ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Böylelikle kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini de geliştirdi.

16 Mayıs 2022, Pazartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Ligin ikinci yarısındaki başarılı grafiğini devam ettiren Antalya temsilcisi, bu skorla puanını 58 yaptı ve averajla 7. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlıların soyunma odasındaki galibiyet sevincine, teknik kadro ve yöneticiler de eşlik etti.

Yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Antalyaspor, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu 1 maç daha geliştirdi. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş , Adana Demirspor ile 0-0, Kayserispor ve Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0, GZT Giresunspor’u 4-1, Altay’ı 2-1, Hatayspor’u 4-1, Alanyaspor'u 3-1, Konyaspor’u 3-2 ve Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup etti. Bu 15 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 11 gol gördü ve 35 puan topladı.

Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor, 22 Mayıs’ta sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

İHA

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