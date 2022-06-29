Antalyaspor yeni sezonun ilk mesaisini gençlerle yaptı

Süper Lig 'de geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanla gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezon ilk çalışmasına U16, U17 ve U19 takımlarında forma giyen 21 genç futbolcu katıldı. Nuri Şahin, genç oyuncularla kısa bir toplantı yaparken, antrenmanda futbolcularla yakından ilgilendi. Antrenmanı Kulüp Başkanı Aziz Çetin ile beraber yöneticilerden Emrah Çelik de takip etti. Kulüp Başkanı Çetin ile Futbol Sorumlusu Şahin bir süre sohbet etti.

BURDUR'DA 3 HAZIRLIK MAÇI

Kırmızı beyazlı ekipte A takım oyuncuları 1 Temmuz itibarıyla sağlık kontrolleri için Antalya'da toplanacak ve 4 Temmuz'da başlayacak Burdur kampına geçecek. 14 Temmuz'a kadar Burdur'da kamp yapacak olan Antalyaspor, burada 3 hazırlık maçı oynayacak. 14 Temmuz'da sona erecek kamp sonrası oyunculara 3 gün izin verilecek. İznin ardından 18-30 Temmuz tarihlerinde Almanya Hannover ve Bielefeld'de sezonun ikinci kampını gerçekleştirecek kırmızı beyazlılar, ardından Antalya'ya dönecek.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)