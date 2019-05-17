Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.
İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Celustka, Nazım Sangare, Charles, Bahadır Öztürk, Tarık Çamdal, Sergen Yatağan, Zeki Yıldırım, Serdar Özkan, Chico, Yekta Kurtuluş, Doğukan Sinik, Erman Vardar, Harun Alpsoy, Amilton, Fredy, Mevlüt Erdinç, Doukara, Drole.
Antalya Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.