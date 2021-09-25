ÖZET | Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 7. haftasında, kötü gidişata son vermek isteyen iki ekip karşılaştı. Ersun Yanal'lı Antalyaspor, İrfan Buz yönetimindeki Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Maçta son bölüme golsüz eşitlikle girilirken sahneye Güray Vural çıktı ve 89'da attığı güzel golle Antalya ekibinin maçtan 3 puanla ayrılmasını sağladı: 1-0.

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor haftalar sonra kazandı ve puanını 8'e yükseltti. İrfan Buz'un ekibi Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de üst üste 4. mağlubiyetini aldı, 6 puanda kaldı.

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Antalyaspor- ÖK Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri:

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Gökdeniz, Mukairu, Fredy, Wright.

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallece, Sadık, Haddadi, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Tetteh, Adem Büyük.