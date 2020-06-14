Antalyaspor ve Podolski uçuyor!

Antalyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Lukas Podolski, başarılı performansını salgın sonrası çıktıkları ilk maç olan Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Podolski, Siyah-Beyazlılar karşısında Amilton’un attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu. 35 yaşında olmasına rağmen fizik olarak oldukça güçlü olduğunu gösteren ve ikili mücadelelerde yıkılmayan Alman oyuncu, böylece ligde oynadıkları son 5 maçta 5 gole direkt katkıda bulundu. Bundan önce 2 golü bulunan Poldi, asist sayısını da 3’e çıkarttı. Tecrübeli oyuncu transferi sonrası takıma bambaşka bir hava kazandırırken, Antalyaspor da ligdeki namağlup serisini 9’a çıkarttı.

En golcüsü Sinan

Antalya, Beşiktaş maçı da dahil bu süreçte 5. galibiyetini alırken, 4 de beraberlik elde etmişti. Bu arada ilk gole imzasını atan ve Genoa’dan kiralık olarak devre arasında takıma katılan Sinan Gümüş de, ligdeki gol sayısını 4’e çıkarar, bu sezon takımının bu alanda en golcüsü oldu.