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Antalyaspor ve Karagümrük eski Milan'lı Poli'nin peşinde

Süper Lig ekipleri Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Bologna'dan ayrılacağı konuşulan İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi kadrosuna katmayı planlıyor. 31 yaşındaki futbolcu 2013-2017 yılları arasında İtalyan devi Milan'ın kadrosunda yer almıştı.

18 Temmuz 2021, Pazar 22:28 Son Güncelleme:
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Antalyaspor ve Karagümrük eski Milan'lı Poli'nin peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'dan ayrılması beklenen Andrea Poli'ye Süper Lig 'den 2 talip var.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Antalyaspor ile Fatih Karagümrük bir dönem Milan forması da giyen Bologna'lı Poli ile ilgilendiğini yazdı. Haberde 31 yaşındaki futbolcuya iki takımın da 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi. İtalyan orta saha oyuncusunun kısa süre içerisinde transferi için karar vereceği öğrenildi.


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4 yıl Milan forması giydi

2017 yılından beri Bologna forması giyen Andrea Poli, 2013-2017 yılları arasında İtalyan devi Milan'ın kadrosunda yer almıştı.

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