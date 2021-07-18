Antalyaspor ve Karagümrük eski Milan'lı Poli'nin peşinde
Süper Lig ekipleri Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Bologna'dan ayrılacağı konuşulan İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi kadrosuna katmayı planlıyor. 31 yaşındaki futbolcu 2013-2017 yılları arasında İtalyan devi Milan'ın kadrosunda yer almıştı.
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'dan ayrılması beklenen Andrea Poli'ye Süper Lig 'den 2 talip var.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Antalyaspor ile Fatih Karagümrük bir dönem Milan forması da giyen Bologna'lı Poli ile ilgilendiğini yazdı. Haberde 31 yaşındaki futbolcuya iki takımın da 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi. İtalyan orta saha oyuncusunun kısa süre içerisinde transferi için karar vereceği öğrenildi.
İlgili Haberler
4 yıl Milan forması giydi
2017 yılından beri Bologna forması giyen Andrea Poli, 2013-2017 yılları arasında İtalyan devi Milan'ın kadrosunda yer almıştı.