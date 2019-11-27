Antalyaspor ve Ali Şafak Öztürk'e şok!

Süper Lig takımlarından Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

27 Kasım 2019, Çarşamba 17:45
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Antalyaspor ve Ali Şafak Öztürk'e şok!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada; Antalyaspor A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de aynı tarihte resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

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