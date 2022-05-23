Antalyaspor, UEFA Kulüp Lisansı aldı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, UEFA Kulüp Lisansı aldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada;

“Sunulan dosyaların ve uzman raporlarının incelenmesi sonucunda; lisans başvurusunda bulunan kulübün, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda düzenlenen Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri tam ve gerekli şekilde karşıladığı tespit edilerek; UEFA Kulüp Lisansı başvurusunda bulunan lisans adayı kulübün, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 18. maddesi uyarınca UEFA Kulüp Lisansı talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.