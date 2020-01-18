Antalyaspor transferde çıldırdı!

Antalyaspor, sezonun ikinci yarısında bir an önce düşme hattından kurtulmaya kararlı. Teknik direktörlüğe Tamer Tuna’yı getiren Akdeniz ekibi, ilk transferini Rus sol bek Fedor Kudryashov’u alarak yaptı. Kırmızı-Beyazlılar, Kasımpaşa’nın başarılı savunmacısı Veysel Sarı için yaptığı girişimleri de mutlu sonla noktaladı. Veysel ile kısa süre içinde sözleşme imzalanacak. Antalyaspor, Genoa’da umduğunu bulamayan Sinan Gümüş’ün transferinde de önemli mesafe kat etti. Tamer Tuna’nın, hem forvette hem de kanatlarda görev yapa 26 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmeyi çok istediği öğrenildi. Kırmızı-Beyazlılar’ın transferdeki en büyük bombası ise Lukas Podolski...

Görüşmeler olumlu

Bayern Münih ve Arsenal’in ardından Türkiye’de Galatasaray forması giyen; 2017’den beri Japonya’da Vissel Kobe’de oynayan Alman yıldız ile yapılan temasların olumlu ilerlediği kaydedildi. Podolski’nin Kobe ile sözleşmesi bu ay sona erecek. Antalyaspor, 34 yaşındaki golcüyü bedavaya kadrosuna katacak. Alman oyuncu, Vissel Kobe’de 60 resmi maçta 17 gol atıp 12 asist yaptı.