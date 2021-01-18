Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı sahasında oynayacağı Trabzonspor maçında da sürdürmeyi istiyor. Kırmızı beyazlılarda Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı ile Podolksi Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor'u yenerek çeyrek finali yükseldi. Türkiye Kupası'nda final oynamayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, ligde de son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçları Trabzonspor maçında da sürdürmeyi istiyor. Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynayacağı maçta galibiyeti odaklandı.

HEDEF 3 PUAN

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligde geçirdiği kötü günleri geride bırakan Fraport TAV Antalyaspor, son 3 maçında deplasmanda Galatasaray ile berabere kalıp, sahasında Fatih Karagümrük'ü, deplasmanda da Göztepe'yi yendi. 2021 yılında oynadığı 3 maçı da kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek, ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

PODOLSKİ İLE VEYSEL OYNAMAYACAK

Kırmızı beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı maçta Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı ile Podolksi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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