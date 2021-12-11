Süper Lig 'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ü riske etmediklerini belirten Avcı, ''Bugün tekrar konuştuk, bazı çalışmalara katıldı ancak riske etmedik.'' dedi.

Kazanma alışkanlığını devam ettirmenin önemine değinen Avcı, ''Planları olan bir takıma karşı oynayacağız. Hiçbir maç kolay değil.'' dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'e de ayrı bir parantez açan tecrübeli futbol adamı, ''Aslında daha oynayıp benim ekibimde başlayacaktı ama 5-6 senedir bunun hazırlığını yapıyordu, böyle bir karar verdi. Kendine devamlı yatırım yapıyor. Türk antrenörlerin sayısı, Avrupa’da bu şekilde çoğalacak. Rakibiz. Saygı çok önemli. Bundan sonraki maçlarda, Nuri hocaya başarılar diliyorum.'' diye konuştu.







