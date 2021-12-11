Geçtiğimiz hafta 35'te 10 kişi, 60'da 9 kişi kalan ve son yarım saati 9 kişi oynayan Kayserispor'a gol atamayarak 2-0 kaybeden Antalyaspor'da tam 6 eksik var! Ufuk Akyol, Enzo Crivelli, Haji Wright, Doğukan Nelik ve Harun Alpsoy sakatlıklarından; Amilton sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in en büyük güvencelerinden biri kaleci Ruud Boffin olacak. Belçikalı kaleci 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor ve 0-0 biten Fatih Karagümrük maçlarında toplam 7 kurtarış yapmıştı. Son 5 maçta kalesinde 6 gol gördü, artı 7 de kurtarış yaptı. Boffin'in önünde "Veysel, Naldo & Kudryashov" üçlüsü forma giyecek. Bir kanatta Bünyamin Balcı, diğerinde Güray Vural görev yapacak. Ortadaki ağır yükü "Fredy & Poli" ikilisi çekecek. Amilton'un yokluğunda hücumda Houssam Ghacha izleyeceğiz. Gole en yakın isim Paul Mukairu olacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Müthiş bir ivme yakalayan, son 8 lig maçını kazanan, ilk 11'e girenin çıkanı aratmadığı Trabzonspor 'da; Adana Demirspor maçında sakatlanıp kenara gelen Andreas Cornelius deplasman kafilesinde yer aldı. Danimarkalı golcünün kafasına 8 dikiş atılmıştı, hafta arası bandajla antrenmanlara katıldı, maç kadrosunda olacak. Erce Kardeşler ve Hüseyin Türkmen sakat. Gervinho zaten sezonu kapatmıştı. Anders Trondsen tam olarak hazır olmadığı için Antalya'ya götürülmedi. TD Abdullah Avcı'nın hücum merkezinde Djaniny ile Fode Koita arasındaki tercihi maç saati netleşecek. Geçen hafta orta alanı "Manolis Siopis, Berat Özdemir & Marek Hamsik" üçlüsünden oluşturan Avcı, bu kez Tasos Bakasetas'ı ilk 11'de başlatıp Siopis'i yedek soyundurabilir. Kalede Uğurcan Çakır ve önündeki "Dorukhan, Ie, Hugo & Denswil" savunma dörtlüsü, kanatlardaki Abdülkadir Ömür ile Anthony Nwakaeme değişmeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor'un Ersun Yanal sonrası oynadığı 7 lig maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor'un ligdeki son 5 maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor. Antalyaspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,82 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,92'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,61 iken Misli.com'da 1,70!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %51'lik kesim son 8 lig maçında firesi olmayan bordo-mavili ekipten Antalya'da da 3 puan bekliyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI EFE UYSAL NE DİYOR?

Üst üste 9 maç kazanmak kolay değil ama Trabzonspor'un bunu başarmaması için pek bir neden yok. Büyük bir özgüvenle oynamaya başladı. Bu sezon her maç gol attı. Son 3 maçta ise kalesini gole kapadı. Antalya ise hoca değişikliği sonrası biraz toparlandı ama kadro çok yetersiz. Henüz Trabzon gibi takımlara karşı fazla bir şansının olduğunu düşünmüyorum. Antalya son Kayseri maçında çok kötü oynadı. Hücum olarak ise çok vasattı. Trabzonspor yenilmez bankodur. Puan kaybetse bile namağlup ünvanını kaybetmez. Yüksek oran için 2 ve 3.5 Alt cazip. Artık sezon sonuna kadar Trabzon her maçını final havasında oynayacak ve öne geçerse ister istemez bunu korumaya çalışacak.