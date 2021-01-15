Süper Lig'de 19. hafta maçında oynadıkları son iki maçları da kazanan Antalyaspor ile Trabzonspor zorlu maçta karşı karşıya gelecekler. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor Trabzonspor'u da yenerek seriyi üç maça çıkarmak istiyor. Abdullah Avcılı Bordo-Mavili takımda aynı şekilde son iki maçını kazandı ve seriyi üç maça çıkarmak istiyor. Ev sahibinde Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı ile Podolksi Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Cumartesi günü saat 19.00’da Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor'da kadroda değişiklik beklenmiyor

Trabzonspor’da bugün takımla çalışan ve antrenman eksiği bulunan yeni transfer Berat Özdemir’in bu maçta kadroda yer alması beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Vitor Hugo’nun ise kadroya dahil edileceği belirtilirken, bu oyuncunun kulübede yer alması bekleniyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Göztepe karşısındaki kazanan 11’ini koruyarak Antalyaspor karşısına da aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

Sahasında daha kolay kazanıyor

Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı.

Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de 49. randevuda

FT Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında oynayacakları müsabakayla birlikte ligdeki 49. randevularına çıkacak. Süper Lig’in son iki haftasını galibiyetle kapatan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor’u deplasmanda 3-0’la geçerek kupada çeyrek finale yükselen FT Antalyaspor’da yüzler gülüyor. Ligde geride kalan 18 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunan kırmızı-beyazlılar, 24 puanla 9. sırada yer alıyor. İç sahadaki başarısını Trabzonspor karşısında da sürdürmek isteyen güney ekibinde tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Yarın saat 19.00’da Antalya Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Erkan Özdamar, Ceyhun Sesigüzel ve Erdinç Sezertam hakem üçlüsü yönetecek. Antalyaspor ile Trabzonspor, bugüne kadar toplamda 68 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 13 galibiyet, 15 beraberlik ve 40 yenilgi aldı. Süper Lig’de oynanan 48 maçta ise Antalyaspor 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti. Geçen sezon Antalyaspor sahasında rakibine 3-1 yenilmiş, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.



