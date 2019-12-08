4 maçlık mağlubiyet serisi sonrası Bülent Korkmaz’la yolları ayıran Antalyaspor’da göreve gelen Stjepan Tomas’la Gaziantep beraberliği ve son olarak 2-0’lık Başakşehir yenilgisi yaşandı. 6 maçta gelen sadece 1 puanla kırmızı beyazlı ekip tehlike bölgesine kadar indi. Kart cezasından dolayı Charles, sakatlıklarından ötürü Harun Kavaklıdere ve Bahadır Öztürk forma giymeyecekken, idmanlara başlayan Amilton ve Eren Albayrak teknik adam Tomas’ın görev vermesi halinde sahada olabilecekler.

Antalya - Trabzon maçına hemen iddaa oynamak için tıklayın

Bu sene şampiyonluğun iddialı takımlarından Trabzonspor bir dönem sakat sayısının çokluğundan kadro kurmakta zorlanıyordu. O dönemi az hasarla atlatan bordo mavili ekip geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında son dakikada yenen golle 1-1 berabere kaldıktan sonra kupada Altay’ı 2-1 yenerek rövanş için avantajı eline geçirdi. Sarı kart cezalısı Sosa ve sakatlıkları süren Filip Novak, Ahmet Canbaz ile sezonu kapatan Abdülkadir Ömür teknik adam Ünal Karaman’ın faydalanamayacağı oyuncular.

BU İSTATİSTİKLERE BAKMADAN GEÇMEYİN!

• Antalyaspor ligde son 6 maçın 5’ini kaybederken, 1 beraberlik elde etti.

• Trabzonspor ligdeki son 25 maçta sadece 2 kez kaybetti.

• Trabzonspor rakibine karşı son 5 maçtır kaybetmiyor.

• Trabzonspor’un son 4 deplasman maçı da 2,5 gol üstü sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE OYNUYOR?

İddaa programında Tek Maç oynanabilecek Süper Lig mücadelesi için Misli.com üyelerinin %57’si maçta tercihini konuk Trabzonspor’un galibiyetinden yana kullanmış durumda.

Misli.com üyelerinin %12’si ise maçta 2,5 Gol Üstü seçeneğini kuponlarında tercihlemiş.



