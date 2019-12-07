Antalyaspor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alanve topladığı 23 puanla zirve takibini sürdüren Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Son olarak sahasında Galatasaray karşısında son dakika yediği golle moral bozukluğu yaşayan bordo-mavililer, Antalya'dan 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve saat 16:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de....

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Fredy, Ufuk, Celustka, Nazım, Hakan.

Yedekler: Boffin, Salih, Gelson, Tarık, Yekta, Chico, Serdar, Harun, Amilton, Aatif.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, A. Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth

Yedekler; Erce, Ivanildo, Abdurrahim, Hosseini, Onazi, Doğan, Fıratcan, Cafer, Avdijaj, Ekuban

Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Siezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak.





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