Antalyaspor - Trabzonspor (CANLI)
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise kendi saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Maça kısa bir süre kala iki takımın da 11'leri belli oldu. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman kupa maçında şans verdiği Sturridge'i Antalya maçında 11'de sahaya sürüyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alanve topladığı 23 puanla zirve takibini sürdüren Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Son olarak sahasında Galatasaray karşısında son dakika yediği golle moral bozukluğu yaşayan bordo-mavililer, Antalya'dan 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Antalya Stadyumu'nda oynanan ve saat 16:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de....
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Fredy, Ufuk, Celustka, Nazım, Hakan.
Yedekler: Boffin, Salih, Gelson, Tarık, Yekta, Chico, Serdar, Harun, Amilton, Aatif.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, A. Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth
Yedekler; Erce, Ivanildo, Abdurrahim, Hosseini, Onazi, Doğan, Fıratcan, Cafer, Avdijaj, Ekuban
Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Siezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak.
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