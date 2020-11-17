Antalyaspor tempo yükseltti

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen ara sonrasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günde iki antrenman yaparak hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi hedefliyor. Ligde son 5 haftadır galibiyet alamayan kırmızı beyazlılar milli ara sonrası ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Antalya derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puan hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Ersun Yanal futbolcularına sabah test ve salon çalışmaları ardından da akşam saha antrenmanı yaptırıyor. Son iki gün Gloria Sports Arena'da laktat ve izokinetik testten geçen kırmızı beyazlılar akşam da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik çalıştı. Kırmızı beyazlıların antrenmanını asbaşkan Berkay Bahar, futbol şube sorumlusu Aytaç Altay ile kulüp genel menajeri Servet Çavuşoğlu da izledi.

Fraport TAV Antalyaspor, günde iki antrenman yaparak Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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