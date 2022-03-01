Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor 'a 2-0'lık skorla kaybeden ve turnuvaya veda eden Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk kendilerinin de maçı hak ettiğini söyledi.

Groenendijk başlıca şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'u tebrik ederim. Heyecanlı bir maç oldu diyebilirim. Burada biz de maçı hak ettik. 12. dakikada geriye düştük ama toparlandık, burada önemli pozisyonlar yaşadık. Orta sahada yapılan basit top kayıplarından basit gol yedik. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. İyi futbol oynayıp kaybettiğimizi düşünüyorum. Ligde 11 tane final maçımız var, şu an onlara konsantre olacağız. Adımları ata ata ilerliyoruz, iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Trabzonspor için de kolay maç olmadı, onlara da zor anlar yaşattık. Sonuç olarak onlar kazandı."







