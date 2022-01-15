Süper Lig'in 21. haftasında evinde Fenerbahçe ile Sosa ve Doğukan Sinik'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk mücadelenin ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a sert sözlerle yüklendi.

Karaoğlanın son dönemde kendilerinin aleyhine kararlar verdiğini belirten Hollandalı futbol adamı, "Çocuklar harika duruş sergiledi, 3 puanı istediler ve 3 puanlık mücadele sergilediler. İstatistikler lehimizeydi. Goldeki saçma top gol oldu. Bu arada gol attıkları frikik öncesi faul de yoktu. Bu hakem son haftalarda bizim açımızdan soruna yol açtı. Süper Kupa'daki Beşiktaş maçı, Göztepe maçı, bugün. Birçok kez aleyhimize kararlar verdi. Olanları görmedi, doğru kararlar veremedi. Sanırım yılın ilk günleri tatile çıkmıştı kendisi" dedi.

Mücadeleden ötürü takımı tebrik eden Groenendijk, "3 puan alabileceğimiz maçta 1 puan almak hayal kırıklığı oldu. Mücadele ettiğinizde en kötü 1 puan alabiliyorsunuz, iyi mücadele ettiğinizde yenilmiyorsunuz. Bunu da görmüş, göstermiş olduk. Umarız gelecek haftalarda almak istediğimiz puanları toplayabiliriz. Önümüzdeki Rize maçında istediğimiz puanlarla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.







