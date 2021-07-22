Antalyaspor, taraftar derneğine yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Fraport TAV Antalyaspor, taraftar derneği 07 Gençlik’e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildiğini şaşkınlık, üzüntü ve endişeyle öğrendiklerini belirtti.

Sporun dostluk, barış, kardeşlik ve centilmenlik olduğunu en iyi bilen kulüplerden biri olarak, taraftar gruplarından 07 Gençlik’e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Başkan, olayın faillerinin bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.

07 Gençlik’in Varlık Mahallesi’ndeki dernek binasına, motosikletli bir kişi tarafından tüfekle 3 el ateş açılmış, saldırıda hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, binada hasar oluşmuştu. (AA)