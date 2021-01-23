Antalyaspor taktik çalıştı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı taktik antrenmanıyla devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 13.30'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı beyazlılar maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar İttifak Holding Konyaspor maçının taktik provasını yaptı. Fraport TAV Antalyaspor'un İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında Ersan Gülüm kart cezası, Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Podolski, Ali Eren İyican ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Veysel Sarı'nın Konya deplasmanında oynayıp, oynamayacağı maç günü yapılacak kontrolde belli olacak.

Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ile 2 beraberlik aldı. Kırmız beyazlılar yakaladığı çıkışı Konya deplasmanında da sürdürmeyi istiyor. Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak, devreyi galibiyetle bitirmeyi hedefliyor.

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