Antalyaspor taktik çalıştı

Fraport TAV Antalyaspor, lig hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelen kırmızı beyazlılar, Büyükşehir Belediye Stadı'nda antrenman yaptı. Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı beyazlılar daha sonra iki grup halinde taktik çalışması yaptı. Antrenman, çift kale taktik çalışması ile sona erdi. Fraport TAV Antalyaspor, 13 Haziran'da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor'da antrenman öncesi Hakan Özmert, Nazım Sangare ve Bünyamin Balcı için doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamaya, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra yönetici Aytaç Altay ile genel menajer Servet Çavuşoğlu da katıldı.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)