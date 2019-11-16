Antalyaspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12'nci haftasında 25 Kasım Pazar saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni teknik direktör Stjepan Tomas ve yardımcısı Ayhan Akman yönetiminde antrenman yapan kırmızı beyazlı ekibin çalışması, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti. Teknik direktör Tomas, daha sonra taktik çalışma yaptırdı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Yarın izin yapacak olan kırmızı beyazlı ekip, pazartesi günü maç hazırlıklarına devam edecek.

ANTALYA, (DHA)