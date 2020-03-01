Antalyaspor son 6 maçta 12 puan aldı

Tamer Tuna yönetiminde kurtuluş mücadelesi veren Antalyaspor bu haftayı da puansız geçmedi.

Kırmızı-Beyazlılar, genç hocayla çıktığı son 6 karşılaşmada çok başarılı bir ivme yakaladı. Antalyaspor bu süreçte tam 12 puan toplayarak ateş hattından uzaklaştı. 26 puana ulaşan Akdeniz ekibi, rakiplerini geride bıraktı.

Kader adamı Hakan Özmert

Süper Lig’in en tecrübeli orta saha oyuncularından biri olan Hakan Özmert, dün gecenin öne çıkan isimlerinden biriydi. İlk golde Dirar’dan kaptığı topla hücumu başlatan deneyimli futbolcu, ikinci golde ise Podolski’nin asistine gelişine enfes vuruş yaptı, takımını öne geçirdi. Hakan son saniyeden yenen golün ardından ise itirazdan dolayı oyundan atıldı.

Tribünlerde 21 bin taraftar

Antalyaspor Yönetimi bu kritik maç öncesi bilet fiyatlarında büyük indirim yapmıştı. Taraftarın stadı doldurması bekleniyordu. 30 bin kapasiteli Antalya Stadyumu’nda dün akşam 21 bin futbolsever tribündeki yerini aldı ve takımlarına destek verdi.

Sinan Gümüş’ü çok aradı!

Ev sahibi Antalyaspor’da Fenerbahçe maçı içinde eksiklerin sıkıntısı fazlasıyla görüldü. Hücum hattında cezalı olan Sinan Gümüş’ü arayan Kırmızı-Beyazlılar’da sakat olan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ve Salih Dursun forma giyemedi. Bu oyuncuların hafta içindeki Alanya maçına yetişmeleri de beklenmiyor.