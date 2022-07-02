Nuri Şahin yönetiminde yaptığı atakla düşme potasından kurtulup geçen sezonu 7. sırada tamamlayanAntalyaspor4.transferini açıklamak için geri sayımda. İstanbul'dan kaleci Muhammed Alperen Uysal, Göztepe 'den ön libero Soner Aydoğdu transferlerinin ardından önceki günde eski Milli oyuncu Ömer Toprak'a imza attıran Kırmızı-Beyazlılar'ın, Liverpool'da kanat ve forvette görev alan Sheyi Ojo'yla da imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Son detayların görüşüldüğü ve Nijeryalı oyuncunun transferinin en geç hafta içinde açıklanacağı belirtildi. Teknik sorumlu Nuri Şahin'in Dortmund'da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Liverpool'un hocası Jürgen Kloop'la görüşüp, 25yaşındaki oyuncuyla ilgili olumlu referans aldıktan sonra bu transfere karar verildiği belirtildi.