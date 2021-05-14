Antalyaspor, sezonu Konyaspor maçıyla tamamlıyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Kırmızı beyazlılar zorlu maçtan galip gelerek, Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası Final maçı öncesi moral kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de 41 hafta sonunda 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 yenilgi ile 16'ncı sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, son hafta sahasında oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Ligde düşme ya da Avrupa Kupaları mücadelesi vermeyen iki takımın oynayacağı maç öncesi Akdeniz temsilcisi rakibi Konyaspor'u yenerek, Beşiktaş ile oynayacağı Türkiye Kupası Final maçı öncesi moral kazanmanın peşinde. Kırmızı beyazlı takımda teknik direktör Ersun Yanal'ın bazı oyuncularını Beşiktaş maçı öncesinde riske etmesi beklenmiyor. Akdeniz ekibi ile yeşil beyazlı takım bugüne kadar toplamda 44 kez karşılaşırken, Süper Lig'de ise 20'nci kez karşı karşıya gelecek.

'SÜPER LİG'DE 20'NCİ KEZ'

Fraport TAV Antalyaspor ile İH Konyaspor toplamda 44 kez karşı karşıya gelirken, sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maç golsüz berabere sona ermişti. 44 maç sonunda Antalyaspor, 12 galibiyet, 15 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 19 kez karşılaşırken kırmızı beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 44 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 35 gol atma başarısı yakalarken, yeşil beyazlı takım ise 41 golle karşılık verdi.

'ANTALYASPOR SAHASINDA ÜSTÜN'

İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si Misli.com 2. Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı ve 19'u Süper Lig karşılaşması olarak tarihteki yerini aldı. İki takım Antalya'da ise toplamda 19 kez karşılaştı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

'15 MAÇ 1-0 BİTTİ'

Kırmızı beyazlılar ile İH Konyaspor arasında en çok alınan skor 15 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 7'şer maç 0-0 ve 2-0, 6 maç 1-1, 3 maç 2-1, 2 maç 3-1, 1'er maç da 2-2, 3-0, 3-2 ve 3-3 sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor- İH Konyaspor mücadelesi Cumartesi günü saat 18.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı beyazlı takımda zorlu maç öncesi 2 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Drole ve Doğukan Sinik'in forma giymesi beklenmiyor.

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