Antalyaspor, sezona evinde 'merhaba' diyecek

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçla 2021-2022 sezonuna başlayacak.

2021- 2022 Sezonu Süper Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak. Yeni sezon 20 takımla oynanacak ve 38 hafta sürecek. Yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra Süper Lig maçları seyircili olacak ve sezona stadın yüzde 50 kapasitesiyle başlanacak. Fikstürde hiçbir takım sezon boyunca düzenli olarak başka bir takımı takip etmeyecek. Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor takımlarından biri iç sahada oynarken diğer takım deplasmanda oynayacak. Sezonun 6. haftası maçları eylül ayında hafta içi oynanacak.

Fraport TAV Antalyaspor, sezona sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. İkinci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak kırmızı beyazlılar, 3'üncü hafta sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Fraport TAV Antalyaspor 4'üncü hafta deplasmanda Gaziantep FK, 5'inci hafta sahasında Beşiktaş ile oynayacak. 6'ncı hafta Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek kırmızı beyazlılar, sahasında 7'nci hafta Yeni Malatyaspor, 8'inci hafta da Adana Demirspor'u ağırlayacak. Fraport TAV Antalyaspor 9'uncu hafta deplasmanda Sivasspor, 10'uncu hafta sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. 11'inci hafta deplasmanda Giresunspor, 12'nci hafta sahasında Altay ile oynayacak kırmızı beyazlılar, 13'üncü hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor, 14'üncü hafta ise sahasında Alanyaspor ile oynayacak. Fraport TAV Antalyaspor, 15'inci hafta deplasmanda Kayserispor, 16'ncı hafta sahasında Trabzonspor, 17'nci hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor, 18'inci hafta sahasında Kasımpaşa, sezonun son haftasında da deplasmanda Galatasaray ile oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günde iki antrenman yapıyor. Kırmızı beyazlılar, 7 futbolcu transferiyle kadrosunu güçlendirdi. Transfer döneminde 3 futbolcuya daha kadrosuna dahil etmeyi planlayan kırmızı beyazlılar, gelecek hafta ikinci etap kamp çalışmalarını yurt dışında gerçekleştirmeyi planlıyor.

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