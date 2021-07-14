Antalyaspor, Orgill ile yolların ayrıldığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Jamaikalı forvet Dever Orgill ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kırmızı beyazlı kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Dever Orgill. Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Ankaragücü'nden 2020 yılında Antalyaspor'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle çıktığı 32 Süper Lig maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.