Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye gönderen Antalyaspor, savunmaya bir transfer yaptı. Akdeniz ekibi, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Naldo'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Avrupa'da Granada, Bologna, Udinese, Getafe, Sporting Lisbon gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu son olarak Espanyol formasını giydi.

Antalyaspor Naldo transferini şu ifadelerle açıkladı:

Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Edinaldo Gomes Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.