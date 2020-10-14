Antalyaspor, milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirecek

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı yarın Yukatel Denizlispor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendirecek.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 18 Ekim'de sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Lige verilen arada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yapan kırmızı beyazlılar, kuvvet ve kondisyon çalıştı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmana milli takımlarda yer alan Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı ile Fedor Kudryashov ile sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Fredy katılmadı.

Kırmızı beyazlılar, lige verilen arada yeni transferlerin uyumu ve takımın performansını artırmak amacıyla hazırlık maçı oynayacak. Fraport TAV Antalyaspor hazırlık maçında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Karşılaşma yarın 17.30'da Regnum Carya 1 No'lu sahada yapılacak.

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