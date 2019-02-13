  • Haberler
  • Antalyaspor
  • Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

13 Şubat 2019, Çarşamba 17:16
- A +
Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenman yağmur altında gerçekleştirildi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra futbolcular pas oyunu, şut ve dayanıklılık koşuları yaptı.

Yarı sahada taktik çalışması ile devam eden antrenman, yine yarı sahada oynanan maçla sona erdi.

Antrenmanın ardından yeni transferlerden Fredy’nin genç file bekçisi Enes Sancar Şahin’in koruduğu kaleye şut çalışması dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.