Antalyaspor maçında takım Recep Karatepe’ye emanet

Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Yanal’ın yardımcısı Volkan Kazak ise maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Bu ikilinin yokluğunda, Antalya maçında kulübede antrenör Recep Karatepe yer alacak. Karatepe’ye Gökhan Kağıtçıoğlu eşlik edecek. İdari menacer Volkan Ballı, tribünde olacak Ersun Yanal ile telefon trafiğini yönetecek.