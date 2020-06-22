Antalyaspor, ligde yenilmezliğini 10 maça çıkarmak istiyor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor’u mağlup edip yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen lige, geçen hafta Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yenerek galibiyetle dönüş yapan Akdeniz temsilcisi, bu hafta Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmaya kilitlendi.

Antalyaspor, Süper Lig’de iç sahada en son mağlubiyetini 19 Ocak’ta Göztepe’ye (0-3) karşı yaşadı. Çaykur Rizespor’la Süper Lig’de 8 sezonda 15 kez karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlılar, bu maçlardan 3’ü iç sahada olmak üzere 6’sından galibiyetle ayrıldı, 4 karşılaşmayı yeşil-mavililer kazandı. Takımlar 5 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı.