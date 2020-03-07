Antalyaspor ligde son 6 maçı kaybetmedi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında 3 puan kazanmayı hedefliyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gençlerbirliği, pazartesi günü 20.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Nazım Sangare de takımla çalıştı. Kondisyon ve kuvvet çalışan kırmızı beyazlılar, antrenmanın ikinci bölümünde taktik maç yaptı. Fraport TAV Antalyaspor'un Gençlerbirliği maçında Celustka kart cezası, Bahadır Öztürk ile Yekta Kurtuluş da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Süper Lig'te oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmasından puanla dönmeyi hedefliyor. Ligte yakaladığı çıkışı sürdürerek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmaya çalışan kırmızı beyazlılar, Gençlerbirliği'ni yenerek rahat nefes almak istiyor. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, sahasında oynadığı son 3 maçta da 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

Fraport TAV Antalyaspor, ikinci devrenin ilk maçında Göztepe'ye yenildi. Ligin 19'uncu haftasında Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3- 0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, 20'nci hafta İttifak Holding Konyaspor ile sahasında berabere kaldı. Ligin 21'inci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 2- 2 berabere kalan kırmızı beyazlılar, 22'nci haftayı sahasında Kasımpaşa galibiyetiyle tamamladı. 23'üncü hafta karşılaşmasında da BTC Turk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2- 1 yenen kırmızı beyazlılar, 24'üncü hafta sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

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