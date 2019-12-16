Antalyaspor, kupada tur atlamayı hedefliyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 3- 0 yendiği Eyüpspor'u yarın rövanşta da yenerek kupada tur atlamayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Antalyaspor, yarın sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda 14.30'da oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Antalyaspor ilk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibini, rövanşta da yenerek tur atlamayı hedefliyor. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar, kupada üst tura çıkarak moral bulmak istiyor.

Ligde 8 haftadır galip gelemeyen ve 2 beraberlikle 2 puan kazanan Antalyaspor, Eyüpspor maçında galibiyetle çıkış yakalamayı planlıyor. Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlılarda Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlığından dolayı kupa maçında forma giyemeyecek. Maçın biletleri VIP 100, Batı 60, Doğu 40, Kale Arkası 20, Misafir Takım Tribünü ise 26 liradan satışa çıktı.

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