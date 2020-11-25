Antalyaspor kupada moral arıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de 6 maçtır kazamayan Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın sahasında oynayacağı Pendikspor'u eleyip, moral bulmak istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Fraport TAV Antalyaspor, ligin 4'üncü haftasındaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasını 1-0 kaybetti. Ligde 5'nci hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan kırmızı beyazlılar, 6'ncı hafta Medipol Başakşehir'e 5-1, 7'nci hafta da Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor 8'inci hafta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı, 9'uncu hafta da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki son 6 maçında 2 beraberlik 4 yenilgi aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yükselişe geçmek isteyen kırmızı beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Pendikspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Ligdeki kötü gidişi durdurmayı isteyen kırmızı beyazlılar, Pendikspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, kupada galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

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