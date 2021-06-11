Derneğin olağanüstü genel kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda yapıldı.

Genel kurulda, Hesapçıoğlu’nun başkanlığındaki tek liste, Antalyaspor Kulübü Derneğinin yeni yönetimi olarak seçildi.

Hesapçıoğlu, burada yaptığı konuşmada, derneğin 11 branşta 574 sporcuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Milli oyuncular, şampiyonlar ve Türkiye rekortmenleri barındıran bir kulüp olduklarını belirten Hesapcıoğlu, "Her şeyimiz amatör branşlarımız için. Onların daha iyi şartlarda daha büyük başarılara imza atması için çalışacağız. Biliyoruz ki yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

Antalyaspor AŞ’den destek alan değil, katkı koyan bir mali yapıya sahip olduklarını, bunu artırarak sürdüreceklerini anlatan Hesapcıoğlu, futbol takımının başarılarını hep birlikte alkışlayacaklarını kaydetti.

Hesapcıoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Mustafa Özdoğan, Ufuk Sezer, Osman Sapmaz, Kıvanç Bülent Kuzay, Deniz Varol, Ersan Göbelek, İbrahim Gökhan Kasapoğlu, Levent Küçükçolak ve Birhan Varol yer aldı.