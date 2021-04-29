Antalyaspor kötü gidişatı Galatasaray maçıyla sonlandırma hedefinde

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - LİGDE son haftalarda istediği sonucu alamayan Fraport TAV Antalyaspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçından puan ya da puanlar alarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlı takımda 4 oyuncu sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyeceği, koronavirüs testi daha önce pozitif çıkan 3 oyuncunun son durumu ise maç günü belli olacak.

Süper Lig'de son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 37'nci haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takımda tek hedef zorlu Galatasaray maçında puan ya da puanları hanesine yazdırarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı bulunurken, daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 oyuncunun son durumu ise maç gününde belli olacağı öğrenildi.

SAHASINDA ÜST ÜSTE 2 YENİLGİ ALDI

Akdeniz ekibi Antalyaspor, iç sahada oynadığı son 2 maçta puanla tanışamadı. Kırmızı beyazlı takım DG Sivasspor ve Ç. Rizespor maçlarında yeşil zeminden yenilgi ile ayrıldı. Antalyaspor, ligde bu sezon sahasında 17 maça çıkarken, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puanın sahibi oldu.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı son 10 maçta sadece 2 kez kalesini gole kapattı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, golsüz berabere kaldığı Medipol Başakşehir ve deplasmanda kazandığı Kaysersipor (1-0) maçı dışında oynadığı maçlarda kalesini gole kapatamadı. Kırmızı beyazlılar kazandığı BB Erzurumspor (3-1), berabere kaldığı Fenerbahçe (1-1), Kasımpaşa (1-1) ve kaybettiği Aytemiz Alanyaspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), DG Sivasspor (4-2), Ç. Rizespor (3-2) ve Atakaş Hatayspor (3-2) maçlarında kalesinde goller gördü.

4 EKSİK, 3 BELİRSİZ

Akdeniz ekibi Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Kırmızı beyazlılarda Sidney Sam, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan ve Eren Albayrak sakatlıklarından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Koronavirüs testleri daha önce pozitif çıkan Nuri Şahin, Bünyamin Balcı ve Kudryashov'un durumu ise maç günü netlik kazanacak. 3 oyuncunun testlerinin negatif çıkması ve teknik direktör Ersun Yanal'un görev vermesi durumunda sahadaki yerlerini alması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçı cumartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

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