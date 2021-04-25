Antalyaspor, kötü gidişatı durduramıyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor, Galatasaray mağlubiyetiyle bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste yenilgi aldı. Kırmızı beyazlı takım son 8 haftada 6 yenilgi, 2 galibiyet alırken, Alman yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Türkiye kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'da kötü gidişat durdurulamıyor. Haftaya 12'nci sırada giren Antalyaspor, 37 hafta sonunda 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 yenilgi ile bir basamak geriye düştü. Kırmızı beyazlılar, Galatasaray karşısında kaybetmesiyle bu sezon da bir ilki yaşadı ve ilk kez 3 maç üst üste kaybetti.

Kırmızı beyazlı takım daha önce 3'er kez 2 maç üst üste kaybetmişti. Antalyaspor, ligin 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir (5-1) ve 7'nci haftasında Fenerbahçe (2-1) maçlarını üst üste kaybederken, 14 ve 15'inci haftasında karşılaştığı Ç. Rizespor (2-1) ve Atakaş Hatayspor (0-6) mücadelelerinden de yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı beyazlı takım 32 ve 33'üncü haftalarında oynadığı MKE Ankaragücü (0-1) ile DG Sivasspor (4-2) maçlarında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Antalyaspor, 35'inci haftada Ç. Rizespor (3-2), Atakaş Hatayspor (3-2) ve 37'nci haftada Galatasaray'a (1-0) kaybederken bu sezon ilk kez 3 maç üst üste sahadan yenilgiyle ayrılmış oldu.

8 HAFTADA 6 YENİLGİ

Kırmızı beyazlı takım ligde oynadığı son 8 haftada 6 yenilgi aldı. Antalyaspor, bu 8 haftada sadece 2 mücadelesini kazanırken, 6 puan toplama başarısı elde etti. Fraport TAV Antalyaspor, son 8 haftada kalesinde 17 gole engel olamazken, rakiplerine 10 gol atma başarısı elde etti.

PODOLSKİ TÜRKİYE KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZISINI GÖRDÜ

Öte yandan Antalyaspor'un dünyaca ünlü Alman oyuncusu Lukas Podolski, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçında Türkiye kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü. Mücadelenin 26 ve 59'uncu dakikalarında gördüğü çift sarı karttan kırmızı kartla hakem Mete Kalkavan tarafından oyun dışına gönderilen Podolski, bu sezon 29'u lig, 4'ü Türkiye Kupası maçı olmak üzere 33 maçta görev aldı. 35 yaşındaki yıldız oyuncu toplam 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken 1884 dakika sahada kaldı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 38'inci haftasında çarşamba günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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