Antalyaspor kombine kart satmayacak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da yönetim yeni sezonda kombine kart satışı yapılmayacağını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Günü çift antrenmanla geçiren kırmızı beyazlılar, taktik çalışmalarına yoğunlaştı. Süper Lig'in ilk haftasına sahasında Göztepe ile karşılaşacak kırmızı beyazlılarda yönetim yeni sezon için kombine kart satışı yapılmayacağını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabında Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tribünlere yüzde 50 kapasite ile seyirci alınmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Daha önce kombine alarak maçlara gelen taraftarın mağduriyet yaşamamaları için 2021-2022 sezonunda kombine kart satışı yapılmayacağı belirtilen açıklamaya şu ifadeler yer aldı:

"Bu sezon için sadece bilet satışı gerçekleştirilecektir. Tribünlerin tamamının seyirciye açılma kararı verilmesi halinde son kombine kart sahiplerine öncelik tanımak şartıyla kombine kart satışı yapılacaktır."

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